Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув до України для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули до Закарпаття. Нехай Бог благословить усіх угорців – і вдома, і по всьому світі", – написав Мадяр у Facebook у вівторок.

Раніше Мадяр повідомив про мету поїздки на Закарпаття – зустріч із Зеленським та представниками угорської громади. Планувалось також відвідати кілька угорських установ.

Це перший візит прем'єр-міністра Угорщини до Закарпаття з 2015 року.