Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила фігуранта "плівок" Національного антикорупційного бюро (НАБУ) суддю Євгенія Аблова, колишнього заступника голови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Це випливає з повідомлення щодо результатів розгляду питань порядку денного засідання Вищої ради правосуддя №96 від 24 листопада 2026 року, що оприлюднено на сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 3 лютого 2025 року №170/1дп/15-25 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича", – зазначено у повідомленні.

Йдеться про колишнього заступника голови ліквідованого ОАСК Павла Вовка.

Суть притягнення судді Аблова до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням Першої Дисциплінарної палати ВРП № 170/1дп/15-25 полягає у вчиненні істотного дисциплінарного проступку, за що до нього застосовано стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Провадження ґрунтується на розсекречених аудіозаписах розмов у службових кабінетах ОАСК (так званих "плівках Вовка"), зроблених детективами НАБУ у 2019 році

Євгеній Аблов – це суддя, який у грудні 2013-го зобов'язав спецпризначенців розігнати активістів Євромайдану, в 2017-му – визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", що дозволило сину тодішнього міністра внутрішніх справ уникнути покарання. Три роки тому Аблов намагався піти у відставку і отримати довічне грошове утримання. Таким чином, після нинішнього рішення, суддя позбавлений такого права.