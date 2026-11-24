Президент України Володимир Зеленський заявив про випадки, коли під час перевірок виявляється, що проблем із відновленням значно більше, ніж зазначено у звітах регіонів.

"Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем та не зроблено значно більше, ніж йде в звітах з регіонів, це неприйнятно", – сказав Зеленський на засіданні Конгресу регіональних і місцевих влад у вівторок.

Він наголосив на необхідності чесного інформування про стан відновлювальних робіт і координації між урядовими структурами, обласною та місцевою владою, державними й приватними енергетичними компаніями.

За словами президента, Україна сформувала необхідні запаси обладнання та має пакети підтримки від партнерів для швидкого відновлення. Водночас він наголосив, що люди в кожному регіоні та громаді мають отримувати необхідну допомогу, зокрема на територіях, які зазнають постійних обстрілів.