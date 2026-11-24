Велика Палата Верховного Суду розпочала розгляд апеляційної скарги народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка у справі щодо скасування незаконних санкцій, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Сьогодні в планах Офісу президента є утаємничити сьогоднішнє засідання, зробити його не для народу, не для суспільства, не для преси, не для міжнародних представників і не для засобів масової інформації… Дуже сподіваюся, що Верховний Суд вибере, як і двадцять два роки тому, правильну сторону", – сказав Порошенко.

Він закликав до відкритого засідання і не зберігати гриф "для службового користування", який передбачає закрите засідання і засекречує підстави застосування санкцій. Політик стверджує, що саме ця "секретність" дозволила затягнути процес на вісім місяців. Порошенко також зазначив, що всі документи рік тому були опубліковані у медіа та соцмережах, їх також отримали представники посольств.

"Питання санкцій проти мене увійшли в резолюцію Європарламенту двічі, як вимога скасувати застосування санкцій, що суперечать Європейському суду з прав людини, Конституції і законодавству України. Також 4 листопада ця норма увійшла у Звіт про розширення Єврокомісії, умовою якого є отримання фінансування України і продовження нашого євроінпіграційного процесу в рахтах першого кластеру "Основи", – нагадав Порошенко.

Тому, за його словами, оскільки це питання не є сьогодні таємним, гриф "для службового користування" на сьогодні втратив актуальність. "Довіру до засідання і судового рішення, об’єктивного, неупередженого, яке, я не маю жодного сумніву, буде прийнято, ми не маємо права підривати жодним кроком. Я прошу розглядати питання у відкритому засіданні з правом суспільства, світу і засобів масової інформації розуміти і знати, тому що я не просто п’ятий президент, я лідер другої за чисельністю парламентської фракції. Важливо, щоб суспільство в повному обсязі про це було проінформоване", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, раніше політик припустив, що Верховний суд може обмежити присутність представників посольств інших держав на запланованому на вівторок розгляді його позову про скасування введених проти нього на початку 2025 року санкцій, пославшись на нібито наявність інформації під грифом "для службового користування" в матеріалах справи. При цьому він зазначив, що справа щодо санкцій проти нього розглядається вже майже два роки, а щодо втручання в роботу Верховного Суду вже є рішення Вищого антикорупційного суду. Порошенко закликав "нарешті розглянути цю справу – законно і якнайшвидше".

13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише РФ. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У липні 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням РНБО. Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п'яти суддів, що розглядали цю справу. Порошенко та його адвокати оскаржили це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Крім того, 2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, стало відомо, що ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів КАС ВС через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна стосовно санкцій проти Порошенка. Адвокати політика звернулися до Вищої ради правосуддя (ВРП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Офісу генерального прокурора із заявами щодо тиску.