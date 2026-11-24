Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував із альтернативою застави в 75 млн грн ще одного підозрюваного у справі вимагання 2 млн євро на користь колишньої власниці компаній-постачальниць продуктів для Міноборони.

"24 листопада 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного підозрюваного у справі щодо вимагання 2 млн євро на користь колишньої власниці компаній-постачальниць продуктів для Міноборони. Мова йде про бізнес-партнера колишньої власниці компаній-постачальниць продуктів для Міноборони", – інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За даними САП, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75 млн грн застави. На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

В антикорупційній прокуратурі нагадують: в межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2025 року правоохоронець вступив у злочинну змову з колишньою власницею компаній-постачальниць через її довірених осіб.

"За домовленістю, він мав забезпечити кримінальне переслідування особи, обізнаної зі злочинними схемами постачання продуктів для ЗСУ, щоб заволодіти 2 млн євро, які перебували в її розпорядженні", – зазначається в повідомленні.

Слідством задокументовано одержання правоохоронцем понад 100 тис. євро. Ще 1 млн євро він мав отримати після того, як правоохоронці розшукають та вилучать для власниці 2 млн євро.