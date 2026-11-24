Склади із зерном та інша цивільна інфраструктура зазнали пошкоджень в Одеській області через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Протягом дня ворог не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів пошкоджено територію фермерського господарства, склади, де зберігалося майже 1,5 тис тонн пшениці, складську та адміністративну будівлі, легкові автомобілі", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, минулося без постраждалих. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.