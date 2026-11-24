Верховна Рада підтримала у першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану.

За законопроєкт проголосували 287 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №16220, він регулює особливості подання декларацій окремими військовослужбовцями сил безпеки в умовах воєнного стану, забезпечення своєчасного здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, для яких відсутні об’єктивні підстави для відтермінування подання декларацій, та одночасного збереження необхідних гарантій для осіб, які внаслідок характеру й умов виконання бойових завдань можуть бути об’єктивно обмежені у можливості своєчасного виконання такого обов’язку.

Закон уточнює перелік органів і військових формувань на військовослужбовців яких поширюється обов’язок подання декларацій не пізніше 90 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби. До таких категорій відносяться суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Управління державної охорони, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій.