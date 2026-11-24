Кількість поранених внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до 48, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Кількість поранених збільшилася до 48 людей," – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялося, серед поранених четверо дітей, наймолодшій немає й року. Двоє людей загинули. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п'ятиповерхівку, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури.