Українсько-британський стартап у сфері повітряної ситуаційної обізнаності Pai Defence оголосив про залучення $5 млн у рамках pre-seed раунду від скандинавського фонду Gardar разом з венчурними фондами, які працюють в Україні з метою спрямувати відповідні кошти на розширення покриття лінії фронту своїми сенсорами виявлення дронів та подальшу розробку ШІ-алгоритмів.

"Завдяки цій інвестиції ми масштабуємо технологію і зробимо небо над Україною більш передбачуваним", – наголосила у релізі CEO та співзасновниця Pai Defence Тоня Закорчемна.

Зазначається, що в раунді крім Gardar також взяли участь фонди UA1, D3, Green Flag, Defence Builder, 1991 Ventures, Motanka, WildField, TA Ventures та Angel One.

Передбачається, що в межах відповідних інвестицій Pai Defence масштабуватиме рішення в Україні для посилення оборонної спроможності, зменшення витрат підрозділів, підвищення ефективності оборони та вивчення поведінкових закономірностей для подальшого вдосконалення контрзаходів.

У релізі пояснюється, що Pai Defence збирає радіоелектронні дані в реальному часі з метою виявляти дрони, їх активність і типи, не видаючи позицію. При цьому компанія за допомогою штучного інтелекту (ШІ) вивчає поведінкові закономірності й тактику ворожих дронів. Кінцевою метою компанії є відстежувати польоти над зоною ураження в реальному часі від самого моменту їх запуску, уточнила компанія.

Зі слів її CEO та співзасновниці, Pai Defence відстежила понад 100 тис. польотів дронів і конвертувала їх у дані про поведінку ворожих дронів.

"FPV-дрони спричиянють чи не найбільшу кількість вбивств в Україні. Залежно від позиції, 70-90% втрат на фронті саме з їхньої вини. Іншими словами, це критична проблема, яку необхідно розв'язати, але вона виявилася на практиці надзвичайно складною. Ми вважаємо, що Pai Defence розгадала значну частину цієї проблеми й зможе врятувати багато життів на передовій", – наголосив у релізі керуючий партнер Gardar Ерленд Престгард.

Gardar – скандинавський венчурний фонд, який інвестує в оборонні технологічні компанії ранньої стадії, закорінені в українській інноваційній екосистемі.

Українсько-британський оборонний стартап Pai Defence заснували 2025 року чинний військовий командир Дмитро Пульмановський та аєрокосмічна інженерка Тоня Закорчемна. Компанія спеціалізується на збиранні радіоелектронних даних в реальному часі, щоб виявляти дрони, їх активність й типи, а також за допомогою ШІ вивчати й прогнозувати поведінкові патерни ворога.