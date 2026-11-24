Голова представництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Осаму Хатторі разом із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Осумі Йо передали київським школам 1399 ноутбуків, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Комп'ютери розподілені між освітніми закладами всіх 10 районів столиці – за їхніми потребами. Ця підтримка важлива, адже спрямована на посилення освітньої сфери столиці", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.

За його інформацією, у травні 2025 року КО "Київзеленбуд" отримала екскаватори для підтримки роботи міської інфраструктури за сприяння уряду Японії. У липні 2025 року 11 київських закладів соціальної сфери були забезпечені сучасним реабілітаційним обладнанням, а в травні 2026 року JICA передала "Київводоканалу" новітні системи очищення води.