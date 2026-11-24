Служба безпеки України викрила ще чотирьох ворожих агітаторів, серед них – колишній театральний музикант, який виступав на російських концертах під час окупації Херсона, повідомляє СБУ.

"У Херсоні викрито колишнього театрального музиканта, який відкрито підтримував рф, а під час окупації міста брав участь у пропагандистських концертах на підтримку кремлівського режиму", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За даними СБУ, в травні 2022 року він долучився до одного з таких заходів, а в серпні виступав на концерті з нагоди дня прапора РФ.

"Після звільнення Херсона фігурант залишився у місті та продовжив "підігравати" ворожій пропаганді. Для цього він писав вірші, в яких героїзував рашистів, а потім передавав "твори" для трансляції в ефірах російського радіо", – зазначається в повідомленні.

Також у Херсоні СБУ затримала ворожу агітаторку, яка з анонімних акаунтів у Телеграмі закликала РФ збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по місту та посилити репресії на лівобережжі регіону.

Крім цього, як уточнюють в СБУ, фігурантка "вимагала" від командування збройних угруповань ворога захопити обласний центр і жорстоко переслідувати учасників руху опору.

"У Харкові затримано громадянина росії, який тривалий час проживає в обласному центрі і вихваляє збройні угруповання рф. Задокументовано, як він публікував у чатах соцмереж власні дописи, в яких виправдовував воєнні злочини російської армії і захоплення частини території України", – повідомляють у відомстві.

Крім того, за даними СБУ, у Дніпропетровській області викрито продавчиню одного з ринків Павлоградського району, яка виправдовувала захоплення території Донеччини і чекала на окупацію всього сходу України.

"Про це вона неодноразово писала в чатах проросійських Телеграм-каналів. Крім цього, у таких дописах авторка намагалася встановити контакт з адміністраторами прокремлівських інформресурсів", – йдеться в повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).