Заява міноборони РФ про захоплення населеного пункту Барвінівка, що на Гуляйпільському напрямку, не відповідає дійсності. Цей населений пункт розташований на відстані близько 15 км від лінії розмежування.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України, який відповідає за оборону Гуляйпільського напрямку на Запоріжжі.

"По-перше, ворог живе у вигаданій реальності та хоче у ній утримувати власне населення та командування. По-друге, ця заява – лише частина інформаційно-психологічної операції, яка має на меті посіяти негативні настрої серед українців та міжнародної спільноти. Але Сили оборони тримають визначені рубежі на Запоріжжі. А Барвінівка – перебуває у тилу наших військ", – йдеться у коментарі.

У 7 корпусі ДШВ звернули увагу, що російські пропагандистські ресурси вже заявляли на початку серпня цього року про так званий "прорив" у Барвінівці.

"Населений пункт розташований на відстані близько 15 км від лінії розмежування. Противник збрехав вдруге за майже 4 місяці. Не здивуємось, якщо через місяць це знову повториться, навіть якщо відстань до лінії бойового зіткнення буде вже 20 км", – наголосили у 7 корпусі ДШВ.

Також зазначається, що восени з погіршенням погодних умов противник посилив застосування поодинокої піхоти, щоб інфільтруватися якомога глибше у бойові порядки Сил оборони та вивісити триколор.

"Одне із завдань – зафільмувати нібито нові захоплення територій. Наші підрозділи виявляють такі спроби. А таких "акторів" – знищують чи, за можливості, беруть у полон", – розповіли десантники.