Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна стоїть за атакою безпілотника на російське вантажне судно "Спарта II" у Фінській затоці, заявивши, що судно, яке перевозило зброю, було законною ціллю для українських військових.

"Ми все зробили правильно. Будь-яке судно під російським прапором, усе, що перевозить зброю або будь-які підсанкційні вантажі – у яких може бути казна-що, – є для нас законною ціллю, чи то в територіальних водах Росії, чи то в нейтральних водах", – сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg у Києві пізно ввечері в понеділок.

За словами президента, атака є частиною кампанії України у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ, яка поступово розширюється. Водночас він визнав, що удар міг викликати занепокоєння в деяких союзників України.

Як повідомлялося, у суботу, 21 листопада, окрім парому AMBAL було уражене спеціальне транспортне судно "Спарта ІІ", яке перевозило зброю у Фінській затоці.