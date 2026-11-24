Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагала постраждалим внаслідок російських повітряних ударів по Запоріжжю.

"Увечері 23 листопада на місцях ліквідації наслідків ударів по Запоріжжю спільно з іншими екстреними службами працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

На одній з локації волонтери провели обхід пошкодженого будинку та навколишньої території для виявлення постраждалих. Вони надали першу допомогу людям із пораненнями різного ступеня тяжкості. Люді у стані гострої реакції на стрес також отримали психологічну допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російських авіаударів пошкоджено територію гаражного кооперативу, понад 30 автомобілів. Одна з авіабомб влучила поблизу дев'ятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою виникла пожежа в садовому товаристві. За інформацією Запорізької ОВА, загинули двоє людей, поранено 40, серед яких четверо – діти.