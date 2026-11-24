За ініціативи Державного бюро розслідувань (ДБР) та у співпраці з Офісом генерального прокурора з Молдови до України екстрадовано військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому поводженні з підлеглими, повідомляє ДБР.

"Передача підозрюваного відбулася через пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач". Військовий перебував у міжнародному розшуку після втечі з України", – йдеться в повідомленні Бюро на сайті у вівторок.

За інформацією відомства, офіцер систематично бив бійців, а одного з них наказав прив'язати до дерев'яної конструкції у вигляді хреста.

За даними слідства, старший лейтенант, який командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільщини, застосовував насильство до підлеглих під час виконання завдань із будівництва фортифікацій на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Працівники ДБР задокументували три епізоди катування військовослужбовців.

"Зокрема, на Дніпропетровщині офіцер бив двох підлеглих руками та ногами за порушення, які сам вважав дисциплінарними. Поблизу Авдіївки він завдав іншому військовослужбовцю численних ударів ногами по ребрах, після чого наказав прив'язати його за руки до дерев'яної конструкції у вигляді хреста. За задумом підозрюваного, це мало символізувати розп'яття напередодні католицького Великодня", – уточнюють у відомстві.

Також, за даними ДБР, офіцер залякував потерпілих, погрожував їм наслідками непокори та посилався на впливові зв'язки свого батька.

У Бюро зазначають, що коли правоохоронці почали встановлювати обставини цих подій, військовослужбовець утік за кордон: уночі він незаконно переплив Дністер та опинився в Молдові, де згодом звернувся по статус біженця.

Працівники ДБР встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували необхідні матеріали для екстрадиції.

Згідно з повідомленням, ще у 2024 році офіцеру заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Раніше ДБР повідомляло про обставини катування військовослужбовців.

У відомстві зауважують, що окремо розслідується факт дезертирства під час втечі з України.

Суд застосував до фігуранта раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється інформація про можливі інші випадки насильства щодо підлеглих.

Екстрадицію здійснено у взаємодії з Військовою службою правопорядку у ЗСУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.