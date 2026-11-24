Цієї ночі Росія била по житлових будинках, енергетиці, залізниці та цивільних підприємствах в одинадцяти областях, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"У Запоріжжі росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах. Вбили двох людей, ще 44 постраждали, серед них діти. Пошкоджено десять житлових будинків", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також на Житомирщині та Рівненщині атаковані електропідстанції, на Чернігівщині – залізнична інфраструктура, на Кіровоградщині – газотранспортна інфраструктура, а у самому Житомирі зазнали ушкоджень житлові будинки.

"Під ударами опинилися житлові будинки на Миколаївщині, Одещині та Сумщині. На Дніпропетровщині та Харківщині внаслідок ударів російських дронів постраждали по двоє людей", – написав прем'єр.