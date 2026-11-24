Голосіївська окружна прокуратура оголосила пенсіонеру підозру в одержанні $20 000 за обіцянку працевлаштування киянина до дипломатичного представництва заради бронювання та можливості вільно їздити за кордон – йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Разом з посадою працівникові обіцяли надати дипломатичні номери, дипломатичний паспорт, а також бронювання та можливість вільно їздити за кордон. Попередньо кандидатуру майбутнього працівника начебто перевірили і погодили. Втім, далі він мав передати оригінали своїх документів та $20 000 – це частина суми, яку потрібно було заплатити за працевлаштування. Решту грошей – ще $80 000 чоловік мав заплатити вже після оформлення на роботу", – пояснили в прокуратурі.

За даними досудового розслідування, чоловік шукав роботу з бронюванням і йому порадили звернутися до пенсіонера, який начебто має відношення до дипломатичної служби і зміг би допомогти йому працевлаштуватися. Однак була умова – чоловік дізнається про локацію одного з дипломатичних представництв інших держав у Києві тільки після того, як погодять його кандидатуру.

"19.11.2026 року під час отримання $20 000 та передачі документів чоловіка, який обіцяв працевлаштування, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", – написали в пресслужбі.