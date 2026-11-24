Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення потреб у захисті Запоріжжя від російських ударів та заявив про необхідність залучення додаткових сил.

"Оновили з головнокомандувачем ЗСУ потреби у Запоріжжі для захисту від російських ударів – розраховую на додаткові сили", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок за підсумками селекторної наради.

Президент зазначив, що минулої ночі РФ зосередилась на ударах по Житомирській області, зокрема по інфраструктурі розподілу та передачі електрики.

"Захист спрацював. Були доповіді по ситуації на Дніпровщині – в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах. З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась", – повідомив Зеленський.

Він подякував усім, хто працює в Одесі та області, ремонтує мережі та забезпечує альтернативні шляхи постачання.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про реалізацію кроків, про які Україна домовилася для збільшення генерації електрики та більш оперативних строків відновлення енергооб'єктів після російських ударів.

"Окремо була доповідь міністра оборони України про застосування нашої далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів", – додав президент.