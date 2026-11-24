Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на Донеччині ще одну агентку ФСБ: завербована ворогом перукарка зі Слов'янська коригувала російські обстріли міста, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ зазначає, що основними "цілями" фігурантки були запасні командні пункти, логістичні склади та місця тимчасової зупинки автоколон ЗСУ та Національної гвардії України.

"Щоб виявити військові об'єкти і передати ворогу їхні координати, фігурантка пішки обходила вулиці міста та фіксувала локації Сил оборони на телефонну камеру", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, те саме жінка робила і під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Повернувшись додому, коригувальниця готувала агентурний "звіт" для куратора від ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агентку і затримали її. Одночасно з цим військова контррозвідка СБУ провела заходи для убезпечення локацій українських оборонців.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено смартфон, за допомогою якого вона контактувала з ворогом та збирала агентурні дані.

За даними слідства, жінка потрапила до уваги російської спецслужби, коли відновила спілкування зі своїм знайомим – бойовиком збройного угруповання РФ "100 мотострілкової бригади республіканської гвардії ДНР", який одночасно є позаштатним співробітником "ФСБ по ДНР".

"Встановлено, що за його інструкціями агентка відстежувала розташування особового складу і техніки українських військ, а потім "доповідала" йому через анонімний чат у месенджері. Також фігурантка підшукувала для ворога нових потенційних інформаторів", – уточнюється в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.