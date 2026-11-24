Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що у вівторок, 24 листопада, вирушає до Закарпаття для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я вирушаю до Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади. Разом із міністром Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських установ", – написав Мадяр у Facebook.

Він додав, що це перший візит прем'єр-міністра Угорщини до Закарпаття з 2015 року.

Як повідомлялося, у понеділок у парламенті прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір незабаром відвідати Закарпатську область на заході України, щоб висловити підтримку етнічній угорській меншині.

За словами Мадяра, він обговорить наступний бюджет ЄС із чеськими, польськими та словацькими колегами пізніше в понеділок під час зустрічі в Братиславі. Прем'єр Угорщини також заявив, що Будапешт не може прийняти останню пропозицію президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо наступного бюджету ЄС, опубліковану в суботу.

17 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують зустріч між лідерами країн до кінця листопада. Про це він заявив за результатами переговорів із главою МЗС Угорщини Анітою Орбан, зазначивши, що сторони домовилися скористатися позитивною динамікою у відносинах та нагадав про 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною, яка відзначатиметься 3 грудня.