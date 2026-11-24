Станом на ранок 24 листопада через несприятливі погодні умови без електропостачання залишалися 176 населених пунктів (н.п.) у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", – сказав він на брифінгу у вівторок.

За інформацією Некрасова, протягом минулої доби ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях залишається без електропостачання.

Водночас через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Після відновлення електропостачання можливі тимчасові перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення", – попередив перший заступник.

Він звернувся до споживачів з проханням під час відключень від'єднувати потужні електроприлади від мережі, а після появи світла вмикати їх поступово. Це допоможе вберегти техніку від пошкоджень і зменшити навантаження на енергосистему.

Протягом 24 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності (ГОП). Через постійні російські атаки ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож Міненерго радить споживачам стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.