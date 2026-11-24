Російський БпЛА атакував залізничну станцію Коростень (Житомирська обл.), внаслідок падіння уламків загинула одна особа, ще двоє зазнали поранень, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр "Укрзалізниці " попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу", – повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що у стаціонарне укриття перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів, таким чином ніхто з працівників не постраждав.

Окремо в "Укрзалізниці" наголосили, що після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень.

"Це рятує життя. Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, – означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!", – додали в УЗ.