Міністерство освіти і науки призначило державну підтримку 2377 вченим в межах Національної системи дослідників України.

"Конкурсна комісія Національної системи дослідників, після детального вивчення наданих закладами доопрацьованих матеріалів і пояснень, підвела підсумки другої хвилі відбору. За результатами розгляду міністерство підписало наказ про призначення державної підтримки ще 452 вченим. Кошти на ці виплати МОН вже розпочало перерахування всім університетам і науковим установам, працівникам яких призначено державну підтримку за підсумками другої хвилі", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що раніше, держпідтримку призначено 1925 науковим і науково-педагогічним працівникам першої хвилі.

Таким чином, після надходження коштів університети і наукові установи виплачуватимуть 2377 стипендій в 10 тис. грн на місяць вченим за основним місцем роботи: з жовтня 2026 року по вересень 2028 року (1 хвиля), з листопада 2026 року по жовтень 2028 року (2 хвиля).

"Науковий потенціал України тримається на людях, які продовжують дослідження попри війну. Через Національну систему дослідників держава підтримує цих вчених додатково і персонально: за підтверджені наукові результати вони отримують щомісячну державну підтримку, з якою можуть планувати подальшу роботу. Кошти для виплат стипендіатам ми вже перераховуємо університетам і науковим установам", – цитує пресслужба заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова.

У Міносвіти нагадали, що Національна система дослідників України дає змогу надавати вченим індивідуальну підтримку за підтвердженими результатами їхньої роботи. Її запровадили, щоб підтримати дослідників, які працюють в Україні, і зробити їхні наукові здобутки видимішими для міжнародних партнерів, бізнесу та держави.

Як повідомлялося, до Національної системи дослідників подано понад 13 тис. заявок. Зокрема, серед них – 6 503 жінок і 6 500 чоловіків, 2 482 молодих учених, 366 ветеранів війни. До системи долучилися 8 161 представник закладів вищої освіти, 3 179 дослідників із державних наукових установ і 122 представники приватних наукових організацій.