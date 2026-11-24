Двоє людей загинули, п'ятеро зазнали поранень через ворожі обстріли у Краматорському районі Донецької області за минулу добу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Слов'янську внаслідок обстрілів, зокрема ударів 5 FPV-дронами, поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі та поштомат. У Краматорську внаслідок обстрілів, зокрема ударів 7 FPV-дронами та БпЛА "Італмас", загинули 2 людини, ще 2 поранено, а по Шабельківці росіяни вдарили БпЛА "Молнія-2", по Ясногірці – 4 FPV-дронами", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Сергіївку Андріївської громади росіяни атакували 5 FPV-дронами. У Черкаському внаслідок удару БпЛА "Молнія-2" пошкоджено приватний будинок. Поблизу Очеретиного Олександрівської громади пошкоджено мікроавтобус.

За даними ОВА, всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 781 людину, у тому числі 42 дитини.