У Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційну угоду щодо нового спільного проєкту в сфері оборонного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Telegram-каналі.

"Німеччина – серед лідерів підтримки українського ОПК. Ми вже маємо спільні підприємства і системно розширюємо цю співпрацю. Тепер запускаємо ще один проєкт – у сфері безпілотників для тактичної розвідки. Ці системи допоможуть нашим воїнам краще бачити поле бою, планувати та виконувати бойові завдання. Важливо, що такі проєкти одночасно посилюють оборонну промисловість України та Німеччини", – наголосив Хмара.

У відомстві зазначили, що у межах угоди українська та німецька компанія створюють у Німеччині спільне підприємство: у 2027 році на ньому планується виготовити декілька тисяч українських безпілотників для тактичної розвідки та спостереження.

За даними Міноборони, німецька сторона фінансуватиме виробництво, розгортання потужностей та подальшу підтримку. Також передбачена можливість надалі збільшувати обсяги постачання для Сил оборони.

Як розповіли у Міноборони, Україна вже реалізовує 11 проєктів щодо спільного оборонного виробництва з країнами-партнерами. Після сьогоднішнього підписання їх буде 12, з них 6 – саме з Німеччиною.