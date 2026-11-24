Міністр оборони США Піт Хегсет ще не підписав контракт на постачання Києву 60 ракет-перехоплювачів Patriot, зокрема з європейських арсеналів, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

"Постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2, розроблених та вироблених у США, які оплачують західні союзники Києва, було затримано міністром оборони Пітом Хегсетом, повідомили Financial Times два українських чиновники та третя особа, знайома з ситуацією", йдеться в ексклюзивному матеріалі видання.

Оскільки ракети Patriot є американськими, Вашингтону потрібно дати дозвіл на їхній експорт та реекспорт, зокрема з європейських запасів. "Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет для систем Patriot, за які наші партнери вже заплатили", – заявив Володимир Зеленський у неділю.

Затримка поставок ракет-перехоплювачів Patriot відбувається на тлі посилення російських авіаударів по містах України та критично важливій інфраструктурі напередодні зими. За словами джерел, порожні пускові установки ракет Patriot означають, що майже кожна балістична ракета, запущена Росією, вражає ціль в Україні.

"Серед незавершених поставок ракет-перехоплювачів PAC-3, найефективнішого захисту України від російських балістичних ракет, вісім заплановано на вересень, десять – на жовтень та десять – на листопад, а ще 12 – на грудень", – повідомляє видання. За словами джерел, жодна з чотирьох партій ще не була схвалена для доставки.

Ще близько 20 перехоплювачів PAC-2 старішої моделі також були виділені Україні, але очікують на схвалення поставки, за словами одного з українських чиновників.

"Наприкінці жовтня президент України заявив, що Київ "майже місяць чекав на підписання паном Хегсетом контракту на ракети для Patriot та Nasams – зенітно-ракетних комплексів середньої дальності класу "Патріот", спільного виробництва RTX (раніше Raytheon) та норвезької Kongsberg. Відтоді ракети "Насам" були схвалені, підтвердили два українські чиновники та ще одна особа, обізнана з ситуацією. Один з чиновників сказав, що вони "в дорозі" до України", пише видання.

На запитання щодо зброї речника Пентагону журналісти звернулися з проханням прокоментувати ситуацію, і він сказав: "Жодних змін у політиці Міністерства оборони США щодо підтримки України не відбулося".

"За словами українських чиновників, окремий процес надання Києву дозволу на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot також затримується в Пентагоні", – йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп сказав Зеленському в липні, що надасть дозвіл на виробництво зброї американської розробки. Причина зміни позиції була не зрозуміла. "Військове міністерство впроваджує кілька паралельних напрямків зусиль для прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – сказав представник Пентагону.

Системи Patriot є одними з небагатьох західних видів зброї, доступних Україні, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети. PAC-3 використовують так звану технологію "влучення на знищення", вражаючи ціль безпосередньо, тоді як PAC-2 – це застарілі ракети, що використовують осколкову боєголовку, яка детонує поблизу цілі, утворюючи хмару осколків.

Затримка США відбувається на тлі різкого погіршення відносин між Зеленським і Трампом, оскільки президент США останніми тижнями звинувачував українського лідера у небажанні припиняти війну та натякав на необхідність призначення "нового президента" в Києві. Трамп також розкритикував Зеленського за нібито невдячність за підтримку США та за удари по російських нафтопереробних заводах, які він звинуватив у зростанні світових цін на нафту.

Путіна Трамп, навпаки, назвав "своїм другом" і після зустрічі з російським лідером у Китаї минулого тижня сказав, що той "чітко висловив своє бажання, щоб війна між Росією та Україною закінчилася дипломатичними засобами".

Затримка останніх місяців з постачанням Україні ракет-перехоплювачів Patriot посилила занепокоєння в Києві щодо того, що адміністрація Трампа використовує військову допомогу як важіль у своїх зусиллях щодо забезпечення швидкої угоди до того, як новий Конгрес під керівництвом демократів вступить до влади в січні.

"Українські чиновники інтерпретували ці дії, разом із нещодавніми обмеженнями швидкості, введеними для Starshield – військової версії супутникової мережі Starlink Ілона Маска, що фінансується Пентагоном, – як частину скоординованих зусиль США, спрямованих на те, щоб зробити Київ вразливим до російських атак та послабити його позиції, потенційно зробивши його більш охочим до територіальних та інших поступок Росії", – йдеться у матеріалі.