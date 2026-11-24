Сили ППО в ніч на вівторок знешкодили 73 із 96 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 18:00 23 листопада противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed (64 з них реактивні), Гербера і дронами-імітаторами типу "Пародія". Їх запускали з напрямків Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), з окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків на двох. Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БпЛА.