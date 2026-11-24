У лікарні померла жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого дроном будинку в Димері на Київщині, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"У лікарні померла 79-річна жінка, яку врятували з-під завалів зруйнованого ворожим дроном будинку в Димері. Лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, врятувати її не вдалося", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, 22 листопада внаслідок атаки російського дрона в селищі Димер зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок загинули 11 людей. Під час пошуково-рятувальної операції врятовано двох людей: семирічного хлопчика, що перебував під завалами 14 годин, та літню жінку, яку деблокували через 22 години після обвалу.