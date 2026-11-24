Російські війська протягом доби та вночі атакували цивільні об'єкти й енергетичну інфраструктуру Житомирщини, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"У Коростені під ворожим ударом опинилося відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа", – написав він у телеграмі.

Крім того, за словами Бунечка, у Житомирі під ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних автомобілів, а також покрівлі й вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів. У Житомирському районі атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

Загиблих і травмованих немає, у шістьох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.