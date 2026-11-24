У Вінниці в ніч на вівторок під час повітряної тривоги було чути вибух. За попередніми даними, внаслідок збиття російського безпілотника спалахнула пожежа, без постраждалих, повідомили міський голова Вінниці Сергій Моргунов та Повітряні сили ЗСУ

"Під час повітряної тривоги у Вінниці було чути вибух. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа", – написав Моргунов у телеграмі.

За його словами, на місці пожежі працюють рятувальники. Наслідки уточнюють.

Раніше Повітряні сили повідомляли про реактивний безпілотник, який рухався в напрямку Немирова на Вінниччині. Згодом військові вказали його напрямок як "Тиврів/Вінницю".