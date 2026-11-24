Сили оборони знешкодили за минулу добу 1 848 російських окупантів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно ранкового зведення генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 листопада 2026 року особового складу – близько 1 641 489 (+1 848) осіб, танків – 12 493 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 952 (+11) од, артилерійських систем – 52 786 (+55) од, РСЗВ – 2 301 (+3) од, засобів ППО – 1 769 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 3 217 (+4) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 619 416 (+1 154) од, кораблів та катерів – 36 (+1) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 179 084 (+371) од.