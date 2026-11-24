Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує запропонований Єврокомісією 22-й пакет санкцій проти Росії.

"Я вітаю та рішуче підтримую запропонований 22-й пакет санкцій ЄС, який, зокрема, передбачає візові обмеження для громадян Росії та заходи, що унеможливлюють участь російських спортсменів у європейських спортивних змаганнях", – написав він у соцмережі Х.

За словами Науседи, у Європі не раді російським спортсменам і тим, хто брав участь у війні проти України. Він наголосив, що санкції проти російських банків, енергетичного сектору та "тіньового флоту" посилять тиск на Кремль.

Як повідомлялося, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій. Він передбачає, зокрема, відключення близько 60 російських банків від SWIFT, заборону на участь у змаганнях у ЄС спортсменів під російським прапором і візові обмеження для російських ексвійськових.

Джерело: https://x.com/GitanasNauseda/status/2124960812553183618