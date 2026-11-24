Внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя є загиблі та поранені, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Двоє людей загинули, ще 22 дістали поранень. Серед поранених – двоє дітей віком 6 та 16 років", – написав він у телеграмі.

За словами Семікіна, одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані, у неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

Внаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п'ятиповерхівку. Пошкоджено також багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури.

Раніше начальник ОВА повідомляв про заблокованих людей, рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69275