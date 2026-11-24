Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на українські порти та експортні маршрути загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Заява пролунала за підсумками засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

"Кремль знову ставить під загрозу засоби до існування мільйонів людей, зокрема в країнах, які залежать від українського агроекспорту. Україна й надалі робитиме все від неї залежне для забезпечення світових постачань продовольства, попри спроби Росії їх зірвати", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував Латвії та президенту Едгарсу Рінкевичсу за головування на засіданні. Латвія головує в Радбезі вперше в історії. Він також подякував за участь у засіданні Туреччині, Індії, Єгипту та Філіппінам, наголосивши, що наслідки російської війни виходять далеко за межі Європи.

За словами міністра, Росія намагається напередодні зими позбавити мільйони українців електроенергії, опалення та води. Він також назвав незаконним те, що Росія займає місце постійного члена Радбезу, яке належало СРСР.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2124958620202741841