Від початку доби 23 листопада на фронті відбулося 123 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5213 дронів-камікадзе та здійснив 1517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували одне бойове зіткнення, на південно-слобожанському – одне, на лиманському – два, на слов'янському – три, на костянтинівському – 15, на покровському – 10, на гуляйпільському – п'ять. На куп'янському, краматорському та олександрівському напрямках противник не атакував.

За попередніми даними, на покровському напрямку Сили оборони ліквідували 30 окупантів і поранили 23. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, 10 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 37 укриттів. Крім того, знищено або подавлено 334 безпілотники різних типів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sVMvPqzvrcUVg8dD5DzvCzeVAqbbyrhZJZu8HJgjYivXdZvfomX8NrwRPE4m9ey4l