Польща задіяла сили протиповітряної оборони через масовану атаку РФ на Україну, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах на території України, завданими із застосуванням засобів повітряного нападу, було задіяно відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці заходи мають запобіжний характер і спрямовані на захист повітряного простору Польщі, зокрема в районах, що межують із зонами під загрозою.

Командування постійно моніторить ситуацію, підпорядковані сили перебувають у готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/2124983170944634979