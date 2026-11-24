Польща задіяла сили протиповітряної оборони через масовану атаку РФ на Україну, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"У зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах на території України, завданими із застосуванням засобів повітряного нападу, було задіяно відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ці заходи мають запобіжний характер і спрямовані на захист повітряного простору Польщі, зокрема в районах, що межують із зонами під загрозою.
Командування постійно моніторить ситуацію, підпорядковані сили перебувають у готовності до негайного реагування.