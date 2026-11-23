Кабінет міністрів України доручив містам пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних об'єктах водопостачання і водовідведення, а також підготуватися до підвезення води на випадок перебоїв через російські удари, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Сьогодні Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки. Їхня мета – мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст", – написав він у телеграмі.

За словами Корецького, місцева влада разом з водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб у пікові періоди зменшити навантаження на каналізаційні мережі.

При цьому лікарні та інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно.

У разі суттєвих руйнувань громади мають оперативно інформувати людей і підготувати схеми підвезення питної та технічної води, зазначив прем'єр.

Уряд також доручив пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті та укомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою. Усі області та Київ мають прозвітувати про стан підготовки, координацію забезпечує Мінінфраструктури.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/1248