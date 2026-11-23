Президент України Володимир Зеленський підписав укази №1134 та №1135, якими ввів у дію рішення РНБО від 20 листопада про застосування та продовження санкцій проти 29 людей і 18 організацій та компаній, які діють в інтересах РФ на тимчасово окупованих територій, повідомляє сайт Офісу президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти так званих депутатів місцевих рад, компаній та осіб, залучених до пропаганди й матеріального забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а також щодо продовження терміну дії санкцій, у яких він спливав", – йдеться в повідомленні.

Згідно з додатками до указу №1135, санкції запроваджено проти 27 фізичних і 11 юридичних осіб. Серед них є так звані "депутати" незаконно утворених окупантами Керченської та Алуштинської "міських рад" Криму, які служать Росії на тимчасово окупованих територіях, і керівники громадських організацій, державні службовці та органи, що сприяють окупації та примусовій інтеграції ТОТ.

Також під санкції потрапили ТОВ "Пікабу", компанія "Чорноморнафтогаз Добича", зареєстрована в окупованому Сімферополі, так зване міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій "ЛНР", а також благодійний фонд "До Перемоги разом". Обмеження запроваджено безстроково або на десять років.

У ОП повідомили, що санкції було застосовано і до губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова (вони передають окупантам техніку, дрони та засоби зв'язку).

Зазначається, що під санкції потрапили і незаконно створені Донецьке, Запорізьке, Луганське, Херсонське та Кримське управління Ростехнагляду. У Офісі Президента пояснили, що ці псевдодержавні органи насаджують російське законодавство на ТОТ, зокрема, сприяють окупації Запорізької АЕС.

До цього санкційного списку увійшла і загальноросійська спортивна громадська організація "Федерація практичної стрільби Росії". Зазначається, що ця структура відкрито підтримує окупантів, які брали участь у бойових діях на території України. У ОП поінформували, що представники цієї федерації, зокрема, навчають "добровольців" на тимчасово окупованих територіях України тактики стрілецького бою.

Також санкції було застосовано до осіб та установ, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, поширюють російську пропаганду та публічно виправдовують збройну агресію Росії.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що Росія будує тил на окупованих територіях руками тих, кого вона називає "депутатами", "наглядовими органами" і "губернаторами", які відправляють на фронт дрони та машини.

"Ми б'ємо по кожній ланці цього ланцюга: від посадовців на кшталт Міляєва й Мезінова до структур, що видають ліцензії навіть на Запорізькій АЕС. Санкції проти Федерації практичної стрільби нагадують, що спорт не стоїть осторонь війни", – зазначив він.

У ОП поінформували, що інший санкційний пакет стосується продовження чинних обмежень та запровадження нових щодо суб'єктів, які працюють на ТОТ.

Зокрема, йдеться про тих, хто причетний до викрадення української сільськогосподарської продукції, а також про українські компанії, що входять до медіахолдингу, пов'язаного з поширенням російської пропаганди.

Україна також продовжила санкції проти ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір", які входять до медіахолдингу "Новини" та поширюють російську пропаганду.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/11342026-62497

https://www.president.gov.ua/documents/11352026-62501

https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-zastosuvala-sankciyi-proti-tak-zvanih-deputativ-mis-107461