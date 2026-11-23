Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії засудило військові операції України проти російських кораблів поблизу Бенгазі.

"Міністерство категорично засуджує проведення будь-яких іноземних військових операцій на території або в територіальних водах Лівії", – йдеться в заяві відомства.

У МЗС наголосили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права поширювати свої військові операції на територію Лівії чи використовувати її як арену для "зведення рахунків".

Відомство також попередило, що розміщення іноземних сил поза офіційними рамками лівійської держави і використання цивільних портів та об'єктів у військових цілях становлять пряму загрозу національній безпеці Лівії. Як зазначає лівійське МЗС, через таку практику країна ризикує стати ареною протистояння між іноземними сторонами конфлікту.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили атакували морськими дронами російські судна в порту Бенгазі, зокрема корвет "Меркурій", який затонув, і суховантаж MV Angara.

Джерело: https://foreign.gov.ly/MOFA/4619