Карпатський м'ясний стейк-хаус "Ватра" у центрі Києва зазнав пошкоджень через ворожий обстріл у понеділок, 23 листопада.

"Я відверто ділюсь з вами усім: і успіхам, виступами, і важкими моментами теж. Сьогодні один із них – приліт в Ватра. Наш ресторан в центрі Києва. Вдячна Богу, що там не було людей", – написала власниця та CEO компанії GastroFamily, до якої входить ресторан "Ватра" Олена Борисова у Instagram stories.

19 жовтня у закладі повідомили, що зачиняються на зимові канікули та відчиняться для відвідувачів у квітні 2027 року.

Заклад Ватра на вул. Архітектора Городецького було відчинено у травні 2017 року.