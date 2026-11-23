Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав представлення Європейською комісією 22-го пакета санкцій, спрямованого проти енергетичних доходів Росії, її фінансових мереж та військово-промислового комплексу, метою якого є послаблення спроможності Кремля вести війну.

Глава МЗС у соцмережі Х подякував високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас за послідовні зусилля, спрямовані на подальше посилення тиску на державу-агресора.

"Очікуємо на якнайшвидше ухвалення 22-го пакета санкцій державами-членами ЄС. Кожна російська атака має мати наслідки. Не чергові висловлення занепокоєння, а конкретні рішення, які коштуватимуть Москві грошей, ресурсів і впливу. Санкційний тиск і подальшу ізоляцію Росії необхідно посилювати доти, доки вона не обере мир замість війни", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок, 23 листопада, представила 22-й пакет санкцій проти РФ.

Вона зазначила, що пакет посилює тиск у трьох напрямках: завдає удару по джерелах фінансування війни, ізолює Росію та закриває двері до участі в європейських спортивних та культурних заходах. До санкційного списку було включено ще понад 70 суден "тіньового флоту". Також була висунута пропозиція заборонити всі танкери, застраховані в Росії.

Серед інших ініціатив – візова заборона для колишніх російських комбатантів.