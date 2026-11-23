Президент України Володимир Зеленський з посиланням на розвідку повідомив про підготовку росіян до нових ударів і закликав українців реагувати на сигнали ракетної тривоги.

"Є інформація від нашої розвідки про підготовку росіян до нових ударів. Будь ласка, прошу, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе", – сказав він у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент також наголосив на важливості того, щоб на такі сигнали реагували і в США та в інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для захисту українських міст та інфраструктури.

"Кожна ракета для "Петріота" в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати та руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "ракети для "Петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки".