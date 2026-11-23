Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги у селищі Димер Вишгородського району Київської області, де проводилися аварійно-рятувальні роботи після удару російського БпЛА по п'ятиповерховому житловому будинку.

"Команда Українського Червоного Хреста Вишгородського району працювала на місці атаки, де надала першу домедичну та психологічну допомогу 10 людям. Також волонтери забезпечували роботу пункту допомоги Українського Червоного Хреста, організовували гаряче харчування для мешканців пошкодженого будинку і їхніх близьких, підтримували рятувальників ДСНС України, які проводили пошуково-рятувальну операцію", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Крім того, команда надала плівку для тимчасового закриття пошкоджених конструкцій дитячого садочка, розташованого поблизу місця влучання. Сьогодні запланована видача гуманітарної допомоги мешканцям пошкодженого будинку.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки БпЛА по будинку у Димері загинули 11 людей. Під час пошуково-рятувальної операції врятовано двох людей: семирічного хлопчика, що перебував під завалами 14 годин, та літню жінку, яку деблокували через 22 години після обвалу.