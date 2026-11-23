Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко представив низку пропозицій щодо енергетики, інфраструктури та організації відповідних процесів у Києві, уряд забезпечить підтримку їх реалізації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Максим Тімченко запропонував низку рішень для Києва: щодо енергетики, інфраструктури, організації процесів. Завдання непрості, але на урядовому рівні – максимум підтримки", – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками наради щодо захисту енергетики у понеділок.

Він також висловив сподівання, що міська влада сприятиме реалізації запропонованих кроків.