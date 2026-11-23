Ключові потреби енергетичного сектору України на найближчі тижні, зокрема постачання обладнання, залучення ресурсів та необхідні адміністративні рішення, було визначено під час наради щодо захисту енергетики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми визначили ключові потреби на найближчі тижні: необхідні регуляторні та адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, деякі кадрові питання. Максимально об'єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, прем'єр-міністр Сергій Корецький та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли щодо строків відновлення електропостачання в Одесі та Одеській області, Запоріжжі та Запорізькій області, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Окремо обговорили ситуацію та виклики на Дніпропетровщині.

Зеленський зазначив, що за підсумками наради визначено кроки для вирішення проблем, однак їхні деталі наразі не розголошуються через російські удари по енергетичній інфраструктурі.