Одеса та Одеський район повертаються до графіків відключення світла, повідомив енергетичний холдинг ДТЕК

"Одеса та Одеський район: енергетики провели складні ремонти, повертаємось до графіків відключень", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі у понеділок увечері.

У ДТЕК зазначили, що мережі зараз надзвичайно вразливі до перевантажень, та звернулись до користувачів з проханням, коли з'являється світло, не вмикати всі електроприлади одночасно.

"Користуйтеся бойлерами, пральними машинами, обігрівачами та іншою потужною технікою по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і зробити електропостачання стабільнішим", – наголосили у ДТЕК.