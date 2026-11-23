На контрольовану урядом територію вдалося повернути ще чотирьох дітей з ТОТ Херсонщини, загалом з початку року з цієї території врятовано вже 260 хлопців і дівчат, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще чотирьох дітей повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це три дівчинки та хлопчик віком від 7 до 16 років", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Рятувальна операція відбулась за сприяння команди Save Ukraine у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

За даними ОВА, з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 260 хлопців та дівчат із тимчасово окупованої частини Херсонщини.