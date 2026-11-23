Працівники поліції Київської області викрили 46-річного чоловіка, який зберігав у своїй домівці в селищі Глеваха Фастівського району гранати та вибухонебезпечну речовину.

"Поліцейські провели обшук на території домоволодіння, під час якого виявили та вилучили: ручну димову гранату РГД, корпус гранати, підривач УЗГРМ, протипіхотну міну, 50 капсулів-детонаторів, 2 детонатори, набої та близько 1,5 кг вибухонебезпечної речовини. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Київській області та слідчо-оперативна група районного управління поліції", – повідомляє пресслужба поліції Київщини в телеграм-каналі.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру зловмиснику за фактом незаконного поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.