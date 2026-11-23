В Димері Київської області завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в житловий будинок, які тривали більше доби, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Фактично безперервно наші підрозділи розбирали будівельні конструкції задля порятунку людей. Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару", – написав Вигівський в телеграм-каналі.

Загалом, внаслідок атаки загинули 11 людей. Особи двох з них наразі ще встановлюють експерти. Серед загиблих – 11-річна дівчинка.

Разом з тим, надзвичайникам вдалося врятувати зі зруйнованого будинку 7-річного хлопчика, а вночі – 79-річну жінку. Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості.

"Усім постраждалим надається необхідна допомога – загалом п'ятеро людей перебувають у лікарнях під наглядом медиків", – зазначив міністр.

Фахівці ДСНС вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття, вже демонтовано найбільш небезпечні конструкції. Поліцейські залишатимуться на місці події – продовжать фіксувати російський злочин та забезпечувати публічний порядок.