Російські війська понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровщини, били безпілотниками та артилерією, двоє цивільних загинули, ще троє дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні будинки, гараж, інфраструктура. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний та приватні будинки, складське приміщення, автівки, інфраструктура. Двоє людей загинули. Постраждали жінки 68 та 67 років", – написав Ганжа у Телеграмі у понеділок щодо безпекової ситуації станом на 18.30.

За даними ОВА, у Павлограді пошкоджені гаражі, автівка та автокран. Сталася пожежа. У Софіївській громаді на Криворіжжі зайнялася заправка та вантажівка. Постраждав 63-річний чоловік. У Шахтарській та Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджені автівки. У місті Самар зайнялася автівка.